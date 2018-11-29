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Хотите спать - не кушайте эти продукты на ночь
Если вы долго ворочаетесь вечером в постели и не можете уснуть, спросите себя: не слишком ли много в повседневном рационе «возбуждающей» пищи и питья? Ученые утверждают, что диета вполне может быть фактором, который не дает нормально спать по ночам.
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