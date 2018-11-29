Хотите спать - не кушайте эти продукты на ночь

Если вы долго ворочаетесь вечером в постели и не можете уснуть, спросите себя: не слишком ли много в повседневном рационе «возбуждающей» пищи и питья? Ученые утверждают, что диета вполне может быть фактором, который не дает нормально спать по ночам.