Скачать
Четверг, 29.11.2018
Нападение России в Азовском море: СБУ обнародовала доказательства
Нападение России в Азовском море: СБУ обнародовала доказательства
Сущенко впервые позвонил из колонии своему правозащитнику
Сущенко впервые позвонил из колонии своему правозащитнику
Гвоздик - Стивенсон: анонс чемпионского боя в Квебеке
Гвоздик - Стивенсон: анонс чемпионского боя в Квебеке
Археологи обнаружили таинственную древнюю маску в Израиле
Археологи обнаружили таинственную древнюю маску в Израиле

Врачи рассказали, какие продукты помогут защититься от инсульта

Смотрите фото (4)
Врачи рассказали, какие продукты помогут защититься от инсульта
15:43 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Ученые выяснили, что рацион питания оказывает существенное влияние на риск мозгового удара.

В частности, исследователи заключили: увеличение в рационе питания количества свежей рыбы, орехов, фруктов, злаков и картофеля при одновременном снижении потребления молочных продуктов и мяса эффективно уменьшает риск возможного инсульта. В среднем такой риск сокращается в среднем на 17 процентов.

Авторами исследования была проанализирована медицинская информация о 23 232 человек возрастом от 40 до 77 лет, которая собиралась в течение 17 лет. Эти данные ученые соотнесли с особенностями питания испытуемых. Таким образом, выяснилось: рацион, который близок к средиземноморской диете обеспечивает организму защиту от кровоизлияния в мозг.

Средиземноморская диета отличается высоким уровнем потребления овощей, зерновых, оливкового масла и низким – молочных продуктов, мяса. Специалисты обнаружили, что особую пользу такое тип питания приносит женщинам. Согласно их данным, следование подобному режиму питания дает эффект 22% -ного снижения риска инсульта у женщин, тогда как у мужчин аналогичный риск снижается только на 6%.

Исследование того, как этот тип питания действует на людей, которым уже были диагностированы сердечно-сосудистые заболевания также выявило его преимущество для женщин – у них снижение риска инсульта составило 20%, у мужчин - 13%. Ученые пока не знают, что именно может объяснить такую разницу, но гипотетически связывают это с различием разных подтипов инсульта у представителей двух полов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Здоровье, Инсульт, Рыба, Продукты, Орехи, Защита.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2018: все знаки Зодиака
02 В конце осени ударят лютые морозы, а в начале зимы украинцев ожидает сюрприз
03 Мобилизация из-за военного положения: кого и когда могут призвать
04 Керченской трагедия: тело стрелка кремировали и тайно похоронили
05 Капитан захваченного украинского буксира в "суде" Крыма потребовал переводчика
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Крыму из больницы выписали раненых украинских моряков
В Крыму из больницы выписали раненых украинских моряков
В конце осени ударят лютые морозы, а в начале зимы украинцев ожидает сюрприз
Погода: в конце недели ударят лютые морозы
Чехия включила Украину в список безопасных стран
Чехия включила Украину в список безопасных стран
Новый год 2019: как украсить праздничную елку в год свиньи
Новый год 2019: как украсить праздничную елку в год свиньи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь