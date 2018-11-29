Питание для похудения: что, как и когда есть, чтобы похудеть

Специалисты в один голос утверждают: строгие диеты вредны для здоровья. Чтобы нормализовать вес, нужно перейти на сбалансированное питание. Как же питаться, чтобы похудеть постепенно и эффективно?
Правильное питание для снижения веса
Существуют правила, соблюдая которые действительно можно сбросить вес. Они не являются чем-то экстраординарным и сложным, скорее наоборот – это проверенные жизнью советы.
Что нужно есть, чтобы похудеть
Основные моменты правильного питания не являются сложными. Гораздо труднее достичь гармонии в потреблении жизненно необходимых организму веществ. Для нормального протекания процесса похудения надо выдерживать суточный рацион по основным элементам особенно тщательно. Дело в том, что когда человек питается без каких-либо условий, организм, как правило, получает все необходимое, а когда начинаются ограничения, может быть ухудшение самочувствия, вызванное нехваткой какого-либо элемента. Но и здесь организм-помощник. В нужный момент он сам захочет это съесть. У каждого человека бывали в жизни моменты, когда безумно чего-то хочется. Это тот самый случай. А для здоровой жизни человеку нужны:
Белки – основной строительный материал. Потребность организма при отсутствии сильных физических нагрузках сто граммов в день.
Жиры – энергия. Способствуют усвоению многих минералов, укрепляют клеточные структуры. Обеспечивают клетки энергией в отсутствии углеводов. Суточная потребность сто граммов в день.
Углеводы – основной источник энергии. Их основная особенность в том, что быстрые углеводы (сахар) можно употреблять только перед физическими нагрузками. Медленные (фруктоза) усваиваются дольше, поэтому их предпочтительнее употреблять в любое время. Суточная потребность до четырехсот граммов в день.
Энзимы. Открытие современности. Это ферменты, влияющие практически на все процессы в организме. Содержатся в свежей растительной пище.
Антиоксиданты. Кислород, витамины С и Е. Усиливают клеточный метаболизм. Способствуют выводу из организма свободных радикалов и тяжелых металлов.
Витамины. А, группы В, Е, К. Это овощи, мясо, говяжья печень, рыба.
Микроэлементы. Йод, Калий, Магний, Кальций, Цинк, Хром. Содержатся, в основном, в овощах.
Что касается белков, жиров и углеводов, то здесь все ясно, а одних только микроэлементов и макроэлементов человеку необходимо несколько десятков. Поводов для паники нет. Они содержатся в воде, воздухе, продуктах, многие вырабатываются самим организмом. Умеренность и осведомленность плюс умение слушать свой организм позволят каждому добиться желаемого результата – похудеть и стать здоровее. И не стоит забывать о том, что пища должна быть вкусной.