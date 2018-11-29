Питание для похудения: что, как и когда есть, чтобы похудеть

Новости шоу бизнеса: Узнайте, что должно входить в рацион здорового питания.

Специалисты в один голос утверждают: строгие диеты вредны для здоровья. Чтобы нормализовать вес, нужно перейти на сбалансированное питание. Как же питаться, чтобы похудеть постепенно и эффективно?

Правильное питание для снижения веса

Существуют правила, соблюдая которые действительно можно сбросить вес. Они не являются чем-то экстраординарным и сложным, скорее наоборот – это проверенные жизнью советы.

Откажитесь от диет и голодовок. Резкая смена образа жизни может только навредить.

Черный чай лучше заменить зеленым.

Ни в коем случае не переедать, особенно на ночь.

Питаться нужно четыре раза в день. Необходимо индивидуально подобрать время, что бы прием пищи был не "на ходу".

Вредных перекусов быть не должно. Кстати, "невинные" бутербродики являются одной из причин избыточного веса. Желудок должен работать по расписанию.

Внезапный голод можно утолять водой или некислыми фруктами.

Пересмотреть привычные порции пищи – возможно, чтобы насытиться, вам нужно гораздо меньше еды.

Обязательно необходимы: мясо, рыба, курица, овощи, зелень, фрукты, крупы и цельнозерновые продукты. Готовьте их в духовке или на пару. Сыроедением увлекаться не стоит.

Включите в свой рацион полезные жиры – авокадо, орехи, морскую рыбу.

Хлеб только черный и не мягкий.

Откажитесь от магазинных пирожных и тортиков.

Употребляйте можно меньше консервов, сосисок и колбас.

Следует полностью отказаться от алкоголя.

Не обязательно пить много воды. Полтора-два литра – вполне достаточно. Ни в коем случае не пить ее ни перед едой, ни сразу после. Очень полезно выпивать полстакана теплой воды утром.

Не есть на ночь сладкого.

Соль и сахара необходимы, но их употребление необходимо свести к минимуму.

Больше витаминов группы А, D3,В, Е и С.

Что нужно есть, чтобы похудеть

Основные моменты правильного питания не являются сложными. Гораздо труднее достичь гармонии в потреблении жизненно необходимых организму веществ. Для нормального протекания процесса похудения надо выдерживать суточный рацион по основным элементам особенно тщательно. Дело в том, что когда человек питается без каких-либо условий, организм, как правило, получает все необходимое, а когда начинаются ограничения, может быть ухудшение самочувствия, вызванное нехваткой какого-либо элемента. Но и здесь организм-помощник. В нужный момент он сам захочет это съесть. У каждого человека бывали в жизни моменты, когда безумно чего-то хочется. Это тот самый случай. А для здоровой жизни человеку нужны:

Белки – основной строительный материал. Потребность организма при отсутствии сильных физических нагрузках сто граммов в день.

Жиры – энергия. Способствуют усвоению многих минералов, укрепляют клеточные структуры. Обеспечивают клетки энергией в отсутствии углеводов. Суточная потребность сто граммов в день.

Углеводы – основной источник энергии. Их основная особенность в том, что быстрые углеводы (сахар) можно употреблять только перед физическими нагрузками. Медленные (фруктоза) усваиваются дольше, поэтому их предпочтительнее употреблять в любое время. Суточная потребность до четырехсот граммов в день.

Энзимы. Открытие современности. Это ферменты, влияющие практически на все процессы в организме. Содержатся в свежей растительной пище.

Антиоксиданты. Кислород, витамины С и Е. Усиливают клеточный метаболизм. Способствуют выводу из организма свободных радикалов и тяжелых металлов.

Витамины. А, группы В, Е, К. Это овощи, мясо, говяжья печень, рыба.

Микроэлементы. Йод, Калий, Магний, Кальций, Цинк, Хром. Содержатся, в основном, в овощах.

Что касается белков, жиров и углеводов, то здесь все ясно, а одних только микроэлементов и макроэлементов человеку необходимо несколько десятков. Поводов для паники нет. Они содержатся в воде, воздухе, продуктах, многие вырабатываются самим организмом. Умеренность и осведомленность плюс умение слушать свой организм позволят каждому добиться желаемого результата – похудеть и стать здоровее. И не стоит забывать о том, что пища должна быть вкусной.