Скачать
Суббота, 01.12.2018
Врачи назвали продукты, вызывающие чувство голода
1 / 10

Врачи назвали продукты, вызывающие чувство голода

Переход на правильное питание не кажется нам таким пугающим, когда мы вспоминаем об изобилии вкусных продуктов, об исключительной пользе которых буквально кричат на каждом углу. К сожалению, все далеко не так просто: увы, но надоевшая нам еще в детстве избитая истина о том, что не все вкусное обязательно полезно, в случае с так называемыми диетическими продуктами, как никогда, требует упоминания. Диетологи составили для вас список из продуктов, которым удается вводить в заблуждение многих худеющих.
healthystyle.info
Фото: healthystyle.info
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Питание, Здоровье, Врачи, Еда, Голод, Чувство голода.
01:01 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь