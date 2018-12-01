Врачи назвали продукты, вызывающие чувство голода

Переход на правильное питание не кажется нам таким пугающим, когда мы вспоминаем об изобилии вкусных продуктов, об исключительной пользе которых буквально кричат на каждом углу. К сожалению, все далеко не так просто: увы, но надоевшая нам еще в детстве избитая истина о том, что не все вкусное обязательно полезно, в случае с так называемыми диетическими продуктами, как никогда, требует упоминания. Диетологи составили для вас список из продуктов, которым удается вводить в заблуждение многих худеющих.