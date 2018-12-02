Медики назвали продукты, которые помогут улучшить женское здоровье В течение большей части жизни у женщины проходит менструальный цикл, который каждый месяц готовит ее к зачатию, а затем к периоду менопаузы. Все это означает, что женское питание должно быть тщательно спланировано и продумано. Рассказываем о продуктах, которые обязательно нужно включить в свой рацион прекрасной половине человечества.