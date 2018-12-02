Ученые назвали продукт, существенно ускоряющий похудение

Новости шоу бизнеса: Яблочный уксус хорошо помогает нормализовать давление.

Яблочный уксус часто применяется в народной медицине. Его используют как средство от диабета, педикулеза, гриппа, акне, повышенного давления, грибка, камней в почках, мигрени, астмы, аллергии, изжоги и даже рака.

А что думает об этом наука.

Диабет. Влияние яблочного уксуса на уровень сахара в крови, возможно, является наиболее исследованным и многообещающим. Некоторые исследования показали, что уксус действительно снижает уровень глюкозы: две столовые ложки перед сном снижают уровень глюкозы утром на 4% -6%. Так, исследователи из Университета штата Аризона предложили нескольким добровольцам с известной инсулинорезистентностью выпивать перед едой 20 грамм яблочного уксуса с 40 г воды. После еды уровень глюкозы в этих лиц был ниже на 34% по сравнению с контрольной группой, не принимала уксус. Все это дает основания считать яблочный органический непастеризованный уксус дешевым препаратом для борьбы с диабетом 2 типа, хотя большинство больных понятия об этом не имеют.

Высокий уровень холестерина. В 2006 году исследователи центра общей медицины Medscape доказали, что яблочный уксус снижает уровень триглицеридов и вредного холестерина в крови. Это подтвердил и еще один эксперимент, проведенный на мышах. Его результаты были опубликованы в «Журнале сельскохозяйственной и пищевой химии» в 2011 году и еще раз подчеркивают, что уксус помогает контролировать уровень холестерина.

Артериальное давление. Большое обзорное исследование показало, что люди, которые употребляли яблочный уксус в салатах пять-шесть раз в неделю, имели более низкий уровень сердечных заболеваний, чем люди, которые этого не делали. Исследователи предположили, что это результат снижения активности ренина и ангиотензина II. А еще калий в составе уксуса способен уравновешивать уровень натрия, тоже способен влиять на давление. Также яблочный уксус содержит магний - минерал, расслабляет стенки сосудов и этим влияет на снижение давления.

Избыточный вес. Исследование, опубликованное в «Европейском журнале клинического питания» в 2005 году, связывает употребление уксуса с контролем аппетита. Участники эксперимента, принимавшие пищу с небольшим количеством уксуса, чувствовали себя более сытыми по сравнению с контрольной группой, которая питалась, как обычно. Кроме того, несколько лет спустя исследования на мышах показали, что потребление уксусной кислоты активирует экспрессию генов, отвечающих за окисления жирных кислот в печени. Таким образом тело накапливает меньше жировых запасов, и напрашивается вывод о том, что потребление уксуса может притормозить ожирения.