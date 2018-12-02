Врачи назвали главный продукт для укрепления здоровья Ведущий программы Doctor in the House (Врач у вас дома) на телеканале BBC, известный британский медик Ранган Чаттерджи, высказался о том, какой продукт должен присутствовать в ежедневном рационе человека. По мнению эксперта, главным продуктом для крепкого здоровья и долголетия может с полным правом считаться брокколи.