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Медики назвали продукты, предотвращающие появление тромбов

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Медики назвали продукты, предотвращающие появление тромбов
21:11 Сегодня Телеграф 24apteka.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Образование тромбов опасно для здоровья и жизни человека – эти пристеночные и закупоривающие образования могут стать причиной сердечного приступа в виде инфарктов.

Специалисты назвали продукты, которые эффективно помогают предотвратить возникновение тромбов. Одним из лучших продуктов для профилактики тромбообразования является лимон, подсказывают эксперты. Употребление лимонов, их сока укрепляет стенки сосудов, а также улучшает показатели вязкости крови. Помните, чем кровь гуще, тем выше риск образования тромбов в местах повреждения сосудов.

Также полезен авокадо. Многочисленные исследования показали, что авокадо уменьшает количество плохого холестерина в крови и увеличивает количество хорошего, который помогает сохранять сосуды чистыми.

Обязательно ешьте кокосовое масло! Его регулярное употребление уменьшает количество бляшек в артериях, а высокая концентрация триглицеридов в лауриновой кислоте улучшает свертываемость крови и выполняет функцию антиоксидантов, предотвращая сердечно-сосудистые заболевания. 

Кроме того, для защиты от тромбоза прекрасно подходит киви. Этот фрукт содержит в 4 раза больше чем лимон витамина C, крайне благоприятно действующего на состояние тканей и проводимость сосудов.

Одним из лучших способов очистить сосуды является употребление орехов - сырых, не обжаренных и не соленых. Ежедневная горсть съедаемых орехов нормализует давление и помогает сосудам оставаться чистыми долгое время.

Обратите внимание на куркуму! Куркумин обладает мощным противовоспалительным действием, уменьшающим воспаление и повреждение стенок сосудов, которые, собственно, являются основными причинами бляшек и тромбов.

Трудно переоценить пользу для сосудов яблок. В состав этих фруктов есть рутин – вещество, способное поддерживать прочность стенок сосудов, а также блокировать потенциально опасные ферменты, активирующие процессы налипания бляшек и возникновения тромбов в сосудах.

Учеными были испытаны около 500 веществ, но именно рутин оказался наиболее эффективно предотвращающим образование сгустков крови.

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Питание, Инфаркт, Продукты, Тромб, Тромбоз, тромбообразование.
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