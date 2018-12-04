Медики рассказали, какие продукты мы ошибочно считаем полезными Все мы понимаем, что лучше всего питаться полезными продуктами. Однако некоторые продукты далеко не так полезны, как может показаться на первый взгляд. Медики рассказали о продуктах, которые не так полезны, как принято считать.