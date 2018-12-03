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Вторник, 04.12.2018
Медики назвали жирные продукты, которые помогают похудеть
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Медики назвали жирные продукты, которые помогают похудеть

Многие считают, что избавиться от лишнего веса можно путем исключения из рациона жиров. Однако такой подход ни к чему хорошему не приведет. Такой метод может вызвать ряд заболеваний, лечить которые придется не один месяц. Врачи рассказали о жирный продуктах, которые наоборот помогут похудеть.
Фото: pixabay.com
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Здоровье, Похудение, Продукты, Свойства, Польза, Жирная пища.
23:45 Пн, 3 Декабрь 2018 Телеграф
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