Медики назвали жирные продукты, которые помогают похудеть Многие считают, что избавиться от лишнего веса можно путем исключения из рациона жиров. Однако такой подход ни к чему хорошему не приведет. Такой метод может вызвать ряд заболеваний, лечить которые придется не один месяц. Врачи рассказали о жирный продуктах, которые наоборот помогут похудеть.