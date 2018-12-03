Медики подсказали, какие продукты вызывают сонливость

Специалисты рассказали, какие продукты вызывают чувство усталости после обеденного приема пищи. Некоторые продукты оказывают расслабляющее действие на наш организм и приводят к скачку глюкозы, после которого появляется чувство упадка сил