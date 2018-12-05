Диетологи назвали привычки, провоцирующие набор веса

Вряд ли для кого-то из нас является секретом, что сбалансированное питание и регулярные занятия спортом не дают нам набрать вес и предохраняют нас от полноты. Но случается, что некоторым из нас не удаётся сбросить вес даже несмотря на прилагаемые усилия. В результате мы теряем мотивацию и перестаём видеть толк в подобных советах. Если вы не хотите набрать вес, помимо сбалансированного питания и физической активности необходимо обратить внимание на свои утренние привычки. Хотя они кажутся вполне безобидными, возможно, что именно они мешают вам похудеть.