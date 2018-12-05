Врачи назвали продукты, предотвращающие онкозаболевания

Несмотря на рекомендации принимать регулярные меры предосторожности и обследоваться, эксперты все же уверены, что продукты, которые вы едите также играют большую роль в предотвращении рака. Рассмотрим самые сильные продукты, которые действительно послужат эффективной профилактикой против рака.