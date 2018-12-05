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Четверг, 06.12.2018
Врачи назвали продукты, предотвращающие онкозаболевания
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Врачи назвали продукты, предотвращающие онкозаболевания

Несмотря на рекомендации принимать регулярные меры предосторожности и обследоваться, эксперты все же уверены, что продукты, которые вы едите также играют большую роль в предотвращении рака. Рассмотрим самые сильные продукты, которые действительно послужат эффективной профилактикой против рака.
healthystyle.info
Фото: pixabay.com
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Питание, Диета, Лечение, Болезнь, Продукты, Онко, онкозаболевание.
23:53 Ср, 5 Декабрь 2018 Телеграф
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