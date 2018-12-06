Врачи рассказали о процессе старения мужчин и женщин

Новости шоу бизнеса: Известно, что женщины в целом живут дольше, чем мужчины, однако стареют женщины хуже: в пожилом возрасте показатели здоровья лучше не у них, а у мужчин.

По мнению ученых, объяснение этого феномена связано с генетическим конфликтом между двумя полами: гены, которые обеспечивают выживание и здоровье у мужчин и женщин, ведут себя по-разному.

Исследование показало, что за разницу в качестве старение отвечают преимущественно половые гены. Как известно, у женщин после наступления менопаузы фертильность гаснет – возможность забеременеть и выносить ребенка естественным путем прекращается. Как итог половые гены накапливаются в женском организме без какого-либо практического назначения.

Исследователи считают, что именно это обстоятельство негативно сказывается на женском здоровье и заставляет женщин стареть хуже в сравнении с мужчинами. У мужчин активность половых генов вполне естественно соотносится с их возможностью давать новую жизнь, что и поддерживает их здоровье при старении.

Выводы ученых: женщины хуже стареют из-за накопления половых гормонов, после менопаузы не имеющих практического назначения.