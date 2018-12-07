Скачать
Пятница, 07.12.2018
Полторак рассказал, почему РФ не начала полномасштабную войну
Полторак рассказал, почему РФ не начала полномасштабную войну
Погода на выходные: синоптики обещают дождливые дни и морозные ночи
Погода на выходные: синоптики обещают дождливые дни и морозные ночи
Ломаченко: Травма сделала меня голодным
Ломаченко: Травма сделала меня голодным
7 декабря - День памяти святой великомученицы Екатерины
7 декабря - День памяти святой великомученицы Екатерины

Супрун опровергла очередной миф

Супрун опровергла очередной миф
10:46 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Ульяна Супрун рассказала, как влияет на организм поза "нога на ногу".

Иногда человеку делают замечание, мол, сидеть "нога на ногу" вредно для здоровья. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, на самом ли деле эта привычка так вредна.

Об этом она пишет на своей странице в соцсети Facebook.

Существуют определенные исследования, которые указывают, что привычка закидывать ногу на ногу может вызвать незначительное повышение давления. А после того, как вы поставите ноги в привычное положение, давление вернется к предыдущему состоянию.

“Поэтому для людей с нормальным давлением сидение с перекрещенными ногами не будет иметь серьезных последствий. Зато, если у вас есть проблемы с давлением, лучше избегать длительного сидения в позиции с перекрещенными ногами. Если же вы любите скрещивать ноги в области голеней — спокойно продолжайте, это повышения давления не вызывает.”

Супрун опровергла информацию о том, что привычка сидеть "нога на ногу" приводит к варикозу вен. По ее словам, если говорить об этой болезни, то длительное сидение или стояние в одной позе в целом, а не только со скрещенными ногами, повышает риск заболеть. Но привычка сидеть не является одной из причин развития варикоза.

 

Полезные привычки, которые помогут похудеть
Полезные привычки, которые помогут похудетьЧитать полностью

Это расширение поверхностных вен, сопровождающееся болезнью клапанов и нарушением кровотока.

Длительное сидение с перекрещенными ногами может также негативно влиять на осанку. В одном из исследований определено, что сидение в такой позиции более чем 3 часа в сутки может вызвать чрезмерный наклон корпуса вперед и округление плеч.

Из-за этого мышцы компенсируют недостатки осанки, вследствие чего может возникнуть дискомфорт, напряжение и боль в спине или суставах. Скрещивание ног не повлечет вреда организму.

Однако, если вы любите долго сидеть и ведете малоподвижный образ жизни, то последствия человек может почувствовать.

Супрун советует вставать каждые полчаса, по крайней мере на 5 минут, если человек долго сидит

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Вредные привычки, Ульяна Супрун, Верикоз вен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День памяти святой великомученицы Екатерины 2018: приметы и гадания на 7 декабря
02 На подпись президенту передали закон о прекращении "дружбы с РФ"
03 Смешные собаки без логики, которые вас развеселят
04 День святой Екатерины 2018: что категорически нельзя делать в праздник 7 декабря
05 Погода на выходные: синоптики обещают дождливые дни и морозные ночи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко: Никто не знает, кого Россия атакует завтра
Порошенко: Никто не знает, кого Россия атакует завтра
Итоги 7 декабря: День Вооруженных сил Украины и конец дружбы с Россией
Итоги 7 декабря: День ВСУ и конец дружбы с Россией
День памяти святой великомученицы Екатерины 2018: приметы и гадания на 7 декабря
День Екатерины: приметы и гадания на 7 декабря
Рецепт дня: вкусная курица, запеченная целиком в духовке
Рецепт дня: вкусная курица, запеченная целиком в духовке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь