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Медики назвали продукт, нормализующий пищеварение
Бананы считаются одними из самых полезных фруктов, ведь они могут заменить даже некоторые лекарства. В одном плоде много витаминов группы В, которые необходимы для бодрости, высокого иммунитета и хорошей памяти. К тому же, в бананах содержится дневная норма калия, который нужен для нормального обмена веществ.
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