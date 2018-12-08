Медики назвали продукт, нормализующий пищеварение

Бананы считаются одними из самых полезных фруктов, ведь они могут заменить даже некоторые лекарства. В одном плоде много витаминов группы В, которые необходимы для бодрости, высокого иммунитета и хорошей памяти. К тому же, в бананах содержится дневная норма калия, который нужен для нормального обмена веществ.