Стало известно, как влияет алкоголь на людей интровертов

Новости шоу бизнеса: В рамках исследования ученые посетили общественное мероприятие, на котором присутствовали люди в возрасте от 18 до 53 лет.

Психологи провели необычный эксперимент. Застенчивые люди чаще других страдают от тревоги, которая спровоцирована чрезмерным употреблением спиртных напитков.

Команда ученых из Университета Экстереа изучила показатели 97 взрослых людей и обнаружила, что интроверты более серьезно переживают последствия перепоя, сообщает Daily Mail.

Тем не менее исследователи установили, что алкоголь действительно раскрепощает зажатых людей, так как позволяет уменьшить влияние личностных и социальных факторов.

Психологи призывают людей "принять собственную интровертность". Это поможет отказаться от употребления спиртного в больших количествах. Данные также показали, что беспокойство, в свою очередь, может привести к алкоголизму.

На встрече их попросили либо выпить, либо оставаться трезвыми. Участники, которые согласились на алкоголь, заполнили анкету, которая оценивала уровень их беспокойства в шесть часов вечера.

Вопросы касались того, как часто они избегают незнакомых людей и насколько им некомфортно в незнакомых ситуациях.

Спустя два часа исследователи попрасили добровольцев пройти второй тест на тревогу. На следующий день в десять часов утра участники вновь прошли тест.

Их также спросили, как часто они пьют и как они чувствуют себя на следующий день, чтобы определить любые признаки расстройства, вызванного употреблением алкоголя.

Медики обнаружили умеренную связь между ощущением беспокойства и страданием, но только среди тех, кто находится в "группе повышенной стеснительности".

К удивлению исследователей, уровень тревоги участников лишь незначительно изменился после употребления шести доз алкоголя.

Результаты противоречат предыдущим исследованиям, в ходе которых было установлено, что животные становятся более раздраженными при контакте с соединением этанола.

В отличие от предыдущих испытаний, в данном исследовании оценивались последствия употребления алкоголя в социальной среде, а не в лаборатории. Поэтому исследователи считают, что их результаты "более достоверно демонстрируют реальный алкогольный эффект".