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Продукты, которые полезны для диабетиков
Озвучен список "исключительно полезных" продуктов для страдающих диабетом людей.
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