Ученые подсказали, как помидоры влияют на печень Вердиктом ученых о том, что помидоры могут защищать печень и мозг от разрушительного воздействия алкоголя, завершились проводившиеся в США эксперименты на мышах. Томаты обязательно должны присутствовать в рационе питания людей, часто скрашивающих свой досуг спиртным, - об этом говорят полученные данные.