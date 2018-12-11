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Вторник, 11.12.2018
Способы похудения, которые не действуют (Фото)
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Способы похудения, которые не действуют (Фото)

Как худые люди остаются такими худыми? Когда дело доходит до потери веса, очень мало людей выбирают здоровую пищу и регулярные физические упражнения. Это не значит, что люди не пробуют их. Но из-за нетерпения, отчаяния или даже психического расстройства, такого как анорексия и булимия, некоторые люди идут на самые безумные способы, которые могут помочь сбросить пару лишних килограммов. К сожалению, причудливые диеты могут принести больше вреда, чем пользы. Вот 13 сумасшедших и экстремальных способов похудеть.
fullpicture.ru
Фото: pixabay.com
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Диета, Похудение, Продукты, Факты, Способы.
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