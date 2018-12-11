Способы похудения, которые не действуют (Фото) Как худые люди остаются такими худыми? Когда дело доходит до потери веса, очень мало людей выбирают здоровую пищу и регулярные физические упражнения. Это не значит, что люди не пробуют их. Но из-за нетерпения, отчаяния или даже психического расстройства, такого как анорексия и булимия, некоторые люди идут на самые безумные способы, которые могут помочь сбросить пару лишних килограммов. К сожалению, причудливые диеты могут принести больше вреда, чем пользы. Вот 13 сумасшедших и экстремальных способов похудеть.