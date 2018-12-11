Эксперты назвали диету, "убивающую" ваше сердце Палеодиета, известная также как «диета пещерного человека», вредна для сердца, - к такому выводу пришли австралийские ученые из Университета Эдит Коуэн. «У людей, которые придерживающихся палеодиеты, в организме повышается уровень биомаркеров, свидетельствующих о повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний», - констатировали научные специалисты.