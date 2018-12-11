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Вторник, 11.12.2018
Эксперты назвали диету, &quot;убивающую&quot; ваше сердце
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Эксперты назвали диету, "убивающую" ваше сердце

Палеодиета, известная также как «диета пещерного человека», вредна для сердца, - к такому выводу пришли австралийские ученые из Университета Эдит Коуэн. «У людей, которые придерживающихся палеодиеты, в организме повышается уровень биомаркеров, свидетельствующих о повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний», - констатировали научные специалисты.
Фото: pixabay.com
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Сердце, Диета, Похудение, Вред, Палеодиета, Как похудеть, диета пещерного человека.
13:22 Сегодня Телеграф
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