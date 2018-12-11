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Врачи рассказали, какие напитки смогут укрепить иммунитет

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Врачи рассказали, какие напитки смогут укрепить иммунитет
18:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: В холодное время года, когда увеличивается количество вирусных и простудных заболеваний, необходимо больше внимания уделять иммунитету.

Каждый хотел бы уберечься от бесконечно заложенного носа, вечного кашля, периодически переходящего то в грипп, то в бронхит, утомительных походов по врачам и прочих прелестей осенне-зимнего периода. Один из способов гарантированного предотвращения всех этих прелестей — своевременное укрепление иммунитета.

Настой шиповника

Такой напиток насыщен витамином С, способным защитить нас от рисков заболеваний вроде гриппа и других простудных недугов. Для сравнения – аскорбиновой кислоты в шиповнике больше, чем в лимоне, в 45-50 раз;

Имбирный чай

Имбирь поможет не только укрепить иммунную систему, но и подавить чувство голода, что станет особенным плюсом для желающих похудеть. Также имбирный чай способен улучшить работу щитовидной железы, повысить активность мозга и замедлить старение;

Чай из облепихи

Около 0,1 кг облепихи содержит в себе суточную норму основных витаминов и полезных веществ, необходимых организму ежедневно. Облепиха, добавленная в чай, позволит не только укрепить иммунную систему, но и избавит от запоров, укрепит сердце и сосуды;

Кофе

Средняя чашка обычного кофе насыщена антиоксидантами настолько, что, выпивая ее в обед, вы покрываете потребность организма в них на 25%. Однако не стоит злоупотреблять напитком: слишком большие дозы могут повысить уровень сахара в крови;

Вода с лимоном

Это не только замечательное для укрепления иммунитета средство, но и хороший энергетик. Также, такая вода способна очищать организм от токсинов.

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Здоровье, Иммунитет, Напитки, Польза, Укрепление.
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