Популярный напиток может защитить мозг от старения

Новости шоу бизнеса: Медики обнаружили в кофе вещество, которое вместе с кофеином способно затормозить процесс развития болезни Паркинсона.

Ученые провели ряд экспериментов с генномодифицированными мышами с болезнью Паркинсона. Эксперименты над мышами показали, что два компонента кофе – кофеин и эйкозанил-5-гидрокситриптамид – могут действовать как лекарства. Вместе они защищают мозг от разрушительного для него накопления альфа-синуклеина.

Мыши, которым с рождения в пищу добавляли дозы этих компонентов, через шесть месяцев демонстрировали лучший результат при прохождении поведенческих тестов, чем мыши из контрольной группы, которые не получали кофейную добавку в пищу.

У грызунов, в питании которых присутствовали два вышеназванных компонента кофе, в мозге почти не наблюдалось скоплений белка альфа-синуклеина. При этом отдельно кофейные ингредиенты защитный эффект не проявляли.