Продукты, понижающие мужское либидо

Продукты питания в процессе метаболизма снабжают человека энергией, потому пища напрямую связана с "сексуальным" настроением и возможностями. Многие знают о продуктах, способных снизить половое влечение, но не все могут сообщить их названия.