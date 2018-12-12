Ученые нашли у людей бактерии, которые вызывают депрессию

Новости шоу бизнеса: Результаты исследования опубликовали на сайте Национальной библиотеки медицины США.

Ученые из Медицинского колледжа Вейла Корнелла (США) получили новое доказательство того, что развитие депрессии может иметь не только психологические, но и физиологические корни. Специалисты считают, что риск возникновения депрессии у человека связан с особенностями микрофлоры кишечника, в частности, с содержанием бактерий рода Bacteroides.

Бактерии Bacteroides, как объясняют исследователи, одни из самых распространенных в человеческом кишечнике. За счет активности бактерии Bacteroides осуществляются процессы сбраживания углеводов, переработки белков и желчных кислот. Авторы исследования заявили о том, что бактерии этого рода производят нейромедиатор ГАМК – гамма-аминомасляную кислоту, с которой, по их мнению, связано развитие депрессии. Низкий уровень ГАМК имеет сильную корреляцию с мозговыми сигнатурами депрессии, констатировали специалисты.

"Синтезирующая бактерия Bacteroides ГАМК выполняет защитную функцию, оберегая мозг от гиперстимуляции и обеспечивая ему покой. При нарушениях такой защиты люди начинают страдать от повышенной тревожности, бессонницы, а также депрессии", – заявили ученые.

Открытая связь между содержанием в кишечнике бактерий Bacteroides, которые бы производили необходимый нейромедиатор мозга, и риском развития депрессии может дать принципиально новый метод лечения этого расстройства. По словам ученых, в экспериментах на мышах они уже смогли убедиться в том, что повышение уровня ГАМК уменьшает признаки депрессии.