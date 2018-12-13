Названы продукты, которые ни в коем случае нельзя употреблять с молоком

Сочетать молоко с некоторыми блюдами и напитками запрещено.
Диетолог Анна Белоусова отмечает, что если у человека нет проблем с пищеварением, то он может запивать молоком даже селедку, но таких людей сейчас процентов 20.
Молоко с хурмой
Вяжущие вещества, которые содержатся в хурме, а также в айве, мешают усвоению кальция из молока.
Молоко с селедкой
У 80% людей такое сочетание вызывает диарею, то же самое с молоком и солеными огурцами, молоком и квашеной капустой. Официально исследований взаимодействия селедки и молока не проводилось, эта статистика основана на врачебном опыте. Однако, практика показывает, что сметанные и молочные соусы не мешают поеданию рыбы.
Молоко с ягодами и фруктами
У большинства людей такое сочетание вызовет вздутие живота.
Молоко с мясом
Мясо, запечённое с сыром, или омлет с беконом, в который добавлено молоко, нельзя назвать здоровой пищей. Сразу два источника холестерина приносят больше вреда, чем, если бы вы съели сыр и свинину с разницей в несколько часов.
Молоко с выпечкой и хлебом
Хлеб, крупы, орехи, бобовые и шоколад содержат вещества, которые ухудшают усвоение кальция. Если вы хотите укрепить кости, стоит употреблять молочные продукты отдельно от каш. Молоко с чёрным хлебом чаще всего приводит к проблемам с кишечником.
Молоко с чаем или кофе
Молоко мешает усвоению полезных веществ, содержащихся в чае и кофе. Кофеин, в свою очередь, препятствует всасыванию кальция.