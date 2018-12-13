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Названы продукты, которые ни в коем случае нельзя употреблять с молоком

Названы продукты, которые ни в коем случае нельзя употреблять с молоком
14:37 Сегодня Телеграф http://u-news.com.ua Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Врачи подробно перечислили продукты, которые нельзя есть с молоком, а также объяснили, в чем именно недостатки этих сочетаний.

Сочетать молоко с некоторыми блюдами и напитками запрещено.

Диетолог Анна Белоусова отмечает, что если у человека нет проблем с пищеварением, то он может запивать молоком даже селедку, но таких людей сейчас процентов 20.

Молоко с хурмой

Вяжущие вещества, которые содержатся в хурме, а также в айве, мешают усвоению кальция из молока.

Молоко с селедкой

У 80% людей такое сочетание вызывает диарею, то же самое с молоком и солеными огурцами, молоком и квашеной капустой. Официально исследований взаимодействия селедки и молока не проводилось, эта статистика основана на врачебном опыте. Однако, практика показывает, что сметанные и молочные соусы не мешают поеданию рыбы.

Молоко с ягодами и фруктами

У большинства людей такое сочетание вызовет вздутие живота.

Молоко с мясом

Мясо, запечённое с сыром, или омлет с беконом, в который добавлено молоко, нельзя назвать здоровой пищей. Сразу два источника холестерина приносят больше вреда, чем, если бы вы съели сыр и свинину с разницей в несколько часов.

Продукты, которые полезны для пищеварения

Молоко с выпечкой и хлебом

Хлеб, крупы, орехи, бобовые и шоколад содержат вещества, которые ухудшают усвоение кальция. Если вы хотите укрепить кости, стоит употреблять молочные продукты отдельно от каш. Молоко с чёрным хлебом чаще всего приводит к проблемам с кишечником.

Молоко с чаем или кофе

Молоко мешает усвоению полезных веществ, содержащихся в чае и кофе. Кофеин, в свою очередь, препятствует всасыванию кальция.

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Молоко, Мясо, Продукты питания, Кофе, Хлеб, Чай, Хурма, Выпечка, Селедка, Советы диетологов, Ягоды и фрукты, Проблемы с пищеварением.
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