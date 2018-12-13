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Продукты, которые нельзя употреблять с молоком
Врачи подробно перечислили продукты, которые нельзя есть с молоком, а также объяснили, в чем именно недостатки этих сочетаний. Диетолог Анна Белоусова отмечает, что если у человека нет проблем с пищеварением, то он может запивать молоком даже селёдку, но таких людей сейчас процентов 20.
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