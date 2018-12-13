Продукты, которые нельзя употреблять с молоком

Врачи подробно перечислили продукты, которые нельзя есть с молоком, а также объяснили, в чем именно недостатки этих сочетаний. Диетолог Анна Белоусова отмечает, что если у человека нет проблем с пищеварением, то он может запивать молоком даже селёдку, но таких людей сейчас процентов 20.