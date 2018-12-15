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Суббота, 15.12.2018
Названы главные причины дисбактериоза
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Названы главные причины дисбактериоза

Микрофлора кишечника богата как хорошими бактериями, так и плохими. Хотя важность этого долго не признавалась, на сегодняшний день доказано, что микрофлора кишечника имеет решающее значение в регулировании процессов пищеварения и обмена веществ, а также нашего иммунитета. Из-за неправильного питания, частое употребление антибиотиков и стресса, их активность может быть нарушена, что создает дисбаланс, который угрожает нашему здоровью. Последствия этого могут проявляться в виде целого ряда реакций, которые на первый взгляд могут показаться незначительными, но, с течением времени, могут превратиться в хронические проблемы, трудно поддающиеся лечению. Поэтому необходимо знать основные признаки того, что микрофлора кишечника вышла из-под контроля и, в случае необходимости, принять соответствующие меры для ее восстановления.
ukrhealth.net
Фото: pixabay.com
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Питание, Здоровье, Диета, Лечение, Причины, Кишечник, Дисбактериоз.
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