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Названа эффективная методика очистки кишечника

Названа эффективная методика очистки кишечника
00:28 Сегодня Телеграф healthinfo.ua Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Для эвакуации шлаков из кишечника необходимо также лечение запоров.

Для нормальной работы желудочно-кишечного тракта следует соблюдать физиологические циклы самоочищения кишечника, советует автор известной методики оздоровления Майя Гогулан в книге «Вылечи! Рак. Система лечения Майи Гогулан».

Это время с 4 ч утра до 12 ч дня (до полудня). Если в это время вы не будете ничего есть, кроме фруктов, которые прекрасно разрыхляют слизистую оболочку кишечника, вы обеспечите эвакуацию шлаков с внутренних оболочек кишечника. Начинайте и заканчивайте день яблоками или фруктовыми соками.

Хорошо взять за правило в день пить до 3 л воды или настоя листьев малины, черной смородины, шиповника, лимона, либо по 1 ч. л. меда и яблочного уксуса на стакан воды между едой и перед завтраком, что также прекрасно очищает внутреннюю оболочку кишечника.

В рационе необходим баланс между вареной и сырой пищей (1:3). Если вы готовы перейти на сыроедение (питание овощами и фруктами) хотя бы на 70 %, то это, кроме вкусовых и энергетических преимуществ, дает сбалансированность всех необходимых организму компонентов и обеспечивает самоочищение внутренней оболочки кишечника.

Большое значение для эвакуации шлаков имеет голодание в течение хотя бы 24–36 ч еженедельно с предварительным очищением кишечника клизмами, а также питье сульфата или окиси магния после каждого приема пищи по 1–1,2 мг (на кончике ножа).

Употребляйте продукты, стимулирующие работу кишечника. Морские водоросли, отруби, напитки с цикорием также способствуют очищению внутренней оболочки кишечника от шлаков.

Для эвакуации шлаков из кишечника необходимо также лечение запоров. Запоры – это всегда симптом неблагополучия в организме, всегда вторичное заболевание. Даже случайный запор нередко сопровождается головной болью, кожной сыпью, неприятным вкусом во рту, обложением языка, приливами крови к голове, геморроем и т. д.

Для радикальной борьбы с запором необходимо определить его причину, которая может зависеть от следующих нарушений.

1. Употребление сухой, крахмалистой или вяжущей пищи.

2. Питье воды, богатой известью.

3. Усиленное выделение влаги кожей во время потения.

4. Заболевания нервной системы, угнетенное состояние, страхи, беспокойства.

5. Механические причины (сужение кишок, рубца, образовавшиеся при язве или после операции, сдавливание или закупорка кишечника продуктами воспалительного процесса, новообразованиями, беременной маткой, грыжей, каловыми камнями, инородными телами, заворот кишечника и т. д.). Эти запоры следует ликвидировать с помощью теплых компрессов на живот, теплой ванны (28 °C в течение 1–5 мин). Рекомендуются горячее слизистое питье из настоя овсяной крупы, миндальное молоко, продукты, богатые магнием.

6. Вялость (атония) мускулатуры кишечника, обусловленная малокровием и общей слабостью организма, продолжительным катаром кишок, сидячим образом жизни, ленью и халатным отношением к ежедневным требованиям кишечника, недостаточным притоком желчи вследствие плохой деятельности печени и желчного пузыря, различными лекарствами, особенно резкими слабительными.

При таких запорах необходимо применять общеукрепляющие средства, а также слабительные – лучше растительные, делать специальные упражнения и массаж живота (36 раз по часовой стрелке и 26 против часовой стрелки). Питье воды натощак, утром есть яблоки. Начинать и заканчивать день яблоком, после каждого приема пищи съедать 1 ч. л. меда для лучшего пищеварения и бактериостаза, а также выпивать сульфат магния (на кончике ножа), растворенный в воде.

При очень стойких запорах рекомендуется монодиета: 2 раза в неделю, но не подряд (например, во вторник и пятницу) – тертая капуста с яблоком, заправленная капустным соком. Есть можно сколько угодно, но только эти продукты в этот день. Тщательно все пережевывать.

Полезно также выполнять следующие физические упражнения:

а) лежа на полу, медленно поднять и опустить туловище (4–6 раз);

б) в положении стоя, руки на талии, вращать туловищем (6–8 раз в обе стороны);

в) попеременно достать «до плеча» коленом то одной, то другой ноги (можно лежа на полу); обхватив руками колени, прижимать их к туловищу (8-10 раз);

г) полулежа с согнутыми в коленях ногами втянуть (кратковременно), задержать и резко выпятить брюшную стенку (10–12 раз);

д) массаж живота в виде различных сотрясающих приемов (как сбивание теста).

Также для удаления шлаков с внутренних стенок кишечника и лечения запоров наилучшим средством является лечебное голодание, которое для начала дает отдых желудку.

В любом случае необходимо:

– сочетать вареную пищу (она всегда слизистая) с сырой так, чтобы сырых продуктов (овощей и фруктов) в суточном рационе всегда было в 3 раза больше;

– по возможности отказаться от крахмалистой пищи (каша, макаронные изделия, выпечка), белого хлеба или хотя бы уменьшить ее количество;

– ввести в диету продукты, богатые калием (мед, яблочный уксус, курага, изюм, бананы, печеный картофель, капуста, морковь) и магнием (отруби, миндаль, орехи, цикорий);

– не переутомляться, не переедать, не перегреваться на солнце;

– одеваться легко;

– проводить водные и воздушные контрастные процедуры;

– употреблять продукты, богатые витаминами (С, Е, А, Р, группы В) и микроэлементами, особенно магнием, калием и кальцием;

– тщательно пережевывать пищу;

– не пить во время еды.

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Здоровье, Кишечник, Новости здоровья, Очистка кишечника.
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