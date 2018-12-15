Сладкая диета: врачи назвали сладости, которые можно есть во время похудения

Всех давным-давно интересует вопрос: какие сладости можно кушать, чтобы они не превратились в лишние килограммы. Есть несколько десертов, употребление которых не только содержит мало калорий, но и позитивно повлияет на состояние здоровья. Вот 8 сладостей, которые можно кушать и не переживать за увеличение веса.