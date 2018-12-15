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Ульяна Супрун рассказала, как питаться во время беременности

Ульяна Супрун рассказала, как питаться во время беременности
08:04 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Глава Минздрава опубликовала подробную инструкцию в своем Facebook.

"Беременность – прекрасный повод оздоровить привычки всей семьи. В частности, в питании", – считает и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Самое важное – пища должна быть разнообразной и сбалансированной, говорит Супрун. Глава Минздрава дала несколько полезных советов:

В начале беременности рацион может не отличаться. Хотя при выборе пищи в этот период характерно появление "странностей" – когда вдруг хочется соленого, кислого, сладкого.

Если есть токсикоз легкой степени, с ним можно справиться с помощью сбалансированной диеты и дробного питания: каждые 2-3 часа, небольшими порциями, слегка подогретой едой, желательно в протертом виде.

Во втором и третьем триместрах беременности стоит отнестись к питанию строже. Чем больше становится плод, тем выше нагрузка на желудочно-кишечный тракт. Поэтому могут возникать неприятные явления вроде изжоги и запора.

Важно максимально ограничить сладости, продукты, содержащие тартразин (окрашенные газированные и сладкие напитки, копчености, окрашенные кремы, жевательные резинки и жевательные конфеты, карамель), консервы, крепкий черный чай и крепкий кофе.

Фрукты и овощи обязательны при всех приемах пищи и перекусах. Желательно есть их свежими и наоборот, ограничить потребление чрезмерно соленых или сладких, сильно обжаренных в большом количестве жира. Крайне важно тщательное мытье сырых овощей и фруктов. Непастеризованный сок употреблять не рекомендуется.

Следует есть различные цельные злаки. Разумный выбор злаковых продуктов – с низким содержанием соли и сахара. Необходимо внимательно читать маркировку, продукт должен содержать именно цельные злаки и большое количество пищевых волокон.

Высокий уровень прогестерона замедляет моторику кишечника, поэтому возможны запоры. Беременным советуют потреблять 20-35 граммов клетчатки в день, и потреблять ее из пищи, а не из добавок.

Употребляйте молочные продукты во время каждого приема пищи в количестве более 500 мл в сутки. Сыр и йогурт могут быть правильным выбором для перекуса. Целесообразно отдавать предпочтение молочным продуктам с низким содержанием жира, но не обезжиренным.

Мясо – важно, но следует ограничить переработанные мясные продукты (колбасы, сосиски, паштеты и т.д.). Также стоит есть бобовые, рыба, яйца и орехи.

Старайтесь есть рыбу минимум 2 раза в неделю. Жирная рыба (анчоусы, семга, форель, сельдь, скумбрия) является одним из лучших источников омега-3 полиненасыщенных жирных кислот и имеет низкое содержание ртути.

В рационе должно быть 1-2 яйца в день после достаточной температурной обработки. Есть сырые яйца – опасно!

Бобовые – хороший источник питательных веществ, белков, клетчатки и аминокислот. Но не стоит заставлять себя их есть, если возникает дискомфорт в кишечнике.

Часто встречаются советы о необходимости принимать комплексы витаминов или БАДы. Но важно помнить – избыток витаминов не менее опасен, чем их недостаточность.

Исключение составляет фолиевая кислота, которая уменьшает риск развития дефекта нервной трубки ребенка. Начать прием фолиевой кислоты необходимо еще до беременности – за 2-3 месяца, и принимать до 12 недели. Это предотвращает развитие пороков нервной трубки. Несмотря на то, что фолиевую кислоту можно получить из пищи (орехи, печень, цитрусовые, темно-зеленые листовые овощи), этого недостаточно для беременных женщин, поэтому принимать ее дополнительно – необходимо.

Для беременных женщин важно также иметь достаточно витамина D. Витамин D – это вещество, которое мы создаем с холестерина в коже под действием ультрафиолетового света, или получаем с пищей – жирной рыбой, яйцами. Он необходим для формирования костей и зубов и участвует в правильном обмене кальция, в работе иммунной и нервной системы.

Результаты исследований свидетельствуют, что прием витамина D во время беременности может уменьшить риск преждевременных родов, также снижает риски появления высокого давления и рождения ребенка с низким весом. Но беременным женщинам точно следует ежедневно гулять днем и быть активными. Солнечного света вполне достаточно для выработки витамина D.

Беременным женщинам важно потреблять достаточное количество железа и цинка. Но потреблять их следует из мяса и рыбы, а не добавок – это предотвращает побочные эффекты. Так, например, прием добавок железа может вызвать запоры.

Что касается других витаминов, не существует достаточно доказательств, что они имеют дополнительную пользу для здоровья. Прием витамина А в готовом виде может быть опасным. Можно есть только оранжевые и красные овощи и фрукты с жирами: морковь с маслом, тыква и масло. В таком случае не будет ни риска нехватки витамина А, ни его избытка.

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Питание, Здоровье, Беременность, Организм, Ульяна Супрун.
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