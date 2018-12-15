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Суббота, 15.12.2018
Ученые: Апельсиновый сок предотвращает слабоумие
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Ученые: Апельсиновый сок предотвращает слабоумие

Ученные Гарвардского университета заявили об полезных качествах апельсинового сока. Журнал Neurology опубликовал данные исследования, его результаты свидетельствуют о высокой эффективности апельсинового сока в деле предотвращения старческого слабоумия. Исследователи пришли к выводу, что регулярное употребление апельсинового сока почти на 50% повышает защищенность человека от развития смертельно опасного нейродегенеративного заболевания.
neboley.com.ua
Фото: pixabay.com
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Исследования, Апельсиновый сок, Слабоумие, Апельсин, Медицына, Гарвардские ученные, заболевания мозга.
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