Ученые: Апельсиновый сок предотвращает слабоумие

Ученные Гарвардского университета заявили об полезных качествах апельсинового сока. Журнал Neurology опубликовал данные исследования, его результаты свидетельствуют о высокой эффективности апельсинового сока в деле предотвращения старческого слабоумия. Исследователи пришли к выводу, что регулярное употребление апельсинового сока почти на 50% повышает защищенность человека от развития смертельно опасного нейродегенеративного заболевания.