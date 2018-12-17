Врачи назвали интересные факты о пиве Сразу стоит оговориться, что речь пойдет не о каждодневном употреблении нескольких литров пива. В основном польза от пива проявляется при потреблении не выше 1-2 бокалов пива в неделю. Следует помнить, что чрезмерное употребление пива может привести к развитию множества серьезных заболеваний.