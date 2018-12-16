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Врачи объяснили, почему портятся зубы

Врачи объяснили, почему портятся зубы
03:42 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Стоматолог Ярослав Заболоцкий дал свои рекомендации.

Украинский стоматолог Ярослав Заболоцкий рассказал об основных причинах потери зубов. По его мнению, в нашей стране нет культуры профилактики болезней. Врач дал свои рекомендации для тех, кто заботится о здоровье своих зубов. Даже если у вас нет денег на хорошую зубную пасту, чистите зубы просто щеткой с водой, рекомендует доктор.

Причины ухудшения качества или потери зубов:

1. Дырки в зубах, которые называются кариесом.

Рекомендация - чистите зубы каждый раз после еды.

2. Парадонтит.

Это наследственное заболевание кровоточивости десен. Не отказывайтесь от чистки зубов, считая, что у вас хорошая генетика.

3 Неправильный прикус.

Такой факт может привести к тому, что зубы будут тереться друг о друга, а дальше портиться и выпадать. Очень часто это бывает у бизнесменов, которые страдают от стрессов и стискивают зубы. Старайтесь не нервничать.

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Все по теме:

Зубы, Ярослав Заболоцкий, Почему портятся зубы, Как следить за зубами.
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