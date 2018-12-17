Врачи рассказали, какие травы помогут при расстройствах пищеварения Причин для такого расстройства может быть несколько. Однако для первой помощи можно воспользоваться натуральными лекарствами — травами. Врачи рассказали наиболее действенные травы при расстройстве пищеварения.