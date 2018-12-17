Медики назвали продукт, который поможет сбросить лишний вес

Новости шоу бизнеса: Черный рис, отмечают ученые, помогает ликвидировать негативные последствия от употребления высококалорийной пищи.

Южнокорейские ученые из Сеульского университета и Университета Седжонг пришли к выводу, что черный рис может помочь в борьбе с лишним весом, а также предотвратит ожирение.

Исследование было проведено на лабораторных мышах с избытком массы тела. В ходе эксперимента животным давали пророщенный черный рис.

Ученые выяснили, что включение черного риса в рацион эффективно защищает от роста жировой ткани. Данный эффект черного риса эксперты связывают с повышенным содержанием в нем белка и пищевых волокон.

Таким образом, черный рис помогает ликвидировать негативные последствия от употребления высококалорийной пищи и снижает скорость набора лишнего веса.

Черный рис известен содержанием большого количества белка. Кроме того, в его состав входят витамины группы В, Е, фолиевая кислота, магний, фосфор, цинк и марганец.