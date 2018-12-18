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Вторник, 18.12.2018
Двигательная активность оказалась хорошим способом улучшить настроение
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Двигательная активность оказалась хорошим способом улучшить настроение

Недавнее выполненное исследование показало, что увеличение двигательной активности может быть эффективным способом улучшить настроение и ощутить прилив энергии. Этот благотворный эффект был сильнее выражен у страдающих биполярным расстройством. В исследовании, длившемся две недели, участвовали 150 женщин и 92 мужчины в возрасте от 15 до 84 лет; средний возраст составил 48 лет. Они использовали трекеры физической активности и электронные записные книжки. У 54 участников имелись симптомы биполярного расстройства.
gearmix.ru
Фото: pixabay
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Исследование, Бег, Настроение, Двигательная активность.
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