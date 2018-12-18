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Синдром хронической усталости оказался связан с гиперактивностью иммунной системы

Синдром хронической усталости оказался связан с гиперактивностью иммунной системы
18:11 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Для подтверждения выводов ученых необходимы дополнительные исследования.

Ученые из Института психиатрии, психологии и нейронауки в Великобритании заявили о наличии связи между сверхактивным иммунным ответом и возникновением синдрома хронической усталости (СХУ). Исследователи провели эксперимент с участием людей, зараженных гепатитом С.

В исследовании ученых приняло участие 55 пациентов, страдающих от хронической формы гепатита С. Средний возраст добровольцев – 44 года, 80% из них – мужчины. Им вводили препарат интерферон альфа (IFN-α), который чаще всего используют для лечения гепатита С. Это вещество вызывает усиленную реакцию иммунитета, как при атаке опасной инфекцией. Оно "перегружает" иммунную систему человека, что может служить моделью того, как формируется СХУ.

Период лечения составлял от шести до 12 месяцев, в это время, а также в течение полугода после проведенного курса лечения исследователи измеряли у добровольцев уровень цитокинов, кинуренина и усталости. Оказалось, что у 18 пациентов после курса лечения появилась "постоянная усталость". При этом, в начале эксперимента испытуемые не отличались по уровню усталости. После старта приема интерферона альфа эти же 18 пациентов показали больший уровень цитокинов и повышенную усталость на фоне остальной части группы. По мнению исследователей, результаты косвенно доказывают, что СХУ может вызывать гиперактивная работа иммунной системы человека. Ученые не исключают, что для прямого доказательства гипотезы потребуются новые исследования.

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Все по теме:

Здоровье, Исследования, Связь, Имунная система, Синдром хронической усталости, Гиперактивность.
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