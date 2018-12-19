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Ученые нашли действенный способ профилактики возрастной депрессии

Ученые нашли действенный способ профилактики возрастной депрессии
02:47 Сегодня Телеграф gearmix.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Новое исследование раскрывает прямую связь между культурным досугом и снижением риска погружения в депрессию у пожилых людей.

Ученые говорят о пользе регулярных походов в кинотеатры, на театральные представления или в музеи, что позволяет радикально снизить вероятность наступления этого состояния.

Исследователи Университетского колледжа Лондона обнаружили прямую связь между частотой "выходов в свет" и вероятностью развития депрессивного состояния у людей старше 50 лет. Это первое исследование, показавшее, что культурные мероприятия не только помогают людям побороть депрессию и избавиться от её последствий, но и способны предотвращать её наступление.

Согласно данным исследования, опубликованного в British Journal of Psychiatry, у людей, раз в пару месяцев посещающих киносеансы, спортивные игры или выставки, риск развития депрессии снижается на 32 процента, а у тех, кто делает это ежемесячно или чаще, он снижается на 48 процентов.

Ведущий автор исследования, доктор Дейзи Фэнкёрт, считает необходимым широко освещать положительные результаты исследования с тем, чтобы дать людям возможность лучше контролировать своё психическое здоровье.

Она сказала, что всем известно о пользе правильного питания и физических упражнений, но мало кто осведомлён о том, что культурные мероприятия способны принести аналогичную пользу. Люди предпринимают культпоходы ради собственного удовольствия, но им также следует знать и о более важных аспектах пользы таких мероприятий.

В своей работе ученые использовали данные более 2 тысяч человек, преодолевших полувековой возрастной рубеж, которые принимали участие в многолетнем исследовании старения (ELSA). Это дало огромную массу информации о здоровье, самочувствии, социальном и экономическом положении пожилых людей в Англии.

Вместе со своей коллегой Урсулой Тимощук доктор Фэнкёрт смогла ознакомиться с данными, собранными из ответов участников на вопросы, заданные в индивидуальных интервью в течение 10 лет. В этих данных содержится информация о том, как часто они посещали театры, художественные галереи, ходили на концерты или в оперу, в кино, на выставки или в музеи. Из ответов также стало известно, когда у участников диагностировалась депрессия, и когда они испытывали симптомы, которые исследователи могли измерить по шкале, применяемой для выявления людей, входящих в группу риска развития депрессивного состояния.

Даже после корректировки результатов исследования с учётом возрастных, половых различий, а также различий по состоянию здоровья, уровню достатка, образования и физической подготовке, преимущества культурного досуга остались очевидными. Помимо вышеуказанного эти преимущества также не зависят от поддержания людьми общения с друзьями и семьёй и участия в деятельности различных обществ и организаций.

Исследователи считают, что польза от таких культурных мероприятий проистекает из сочетания социального взаимодействия, творчества, стимуляции мышления и сопутствующей им лёгкой физической активности.

Доктор Фэнкёрт говорит, что они были приятно удивлены результатами исследования. Она особенно отметила равноценную связь между культурным досугом и риском развития депрессии, независимо от уровня благосостояния и образования участников, и сообщила, что единственным фактором различия является частота проведения этих культурных мероприятий.

Она говорит, что эффект от культурного досуга, к сожалению, не является продолжительным, и для того, чтобы он приносил реальную ощутимую пользу для психического здоровья, он должен иметь регулярную основу.

Помимо этого Фэнкёрт сказала, что депрессия — это серьёзная проблема для миллионов людей, и что в случае появления у кого-то чувства подавленности или одиночества, самое простое, что человек может предпринять для преодолении этого состояния — это пойти на какое-то культурное мероприятие, прежде чем наступит необходимость оказания профессиональной медицинской помощи.

Доктор Аманда Томпселл, председатель факультета геронтологии Королевского психиатрического колледжа, сказала, что основным посланием опубликованного исследования является то, что делая что-то ради своего удовольствия, пожилые люди могут принести реальную пользу своему психическому здоровью. Регулярное участие в культурных мероприятиях, вроде походов в кино и театры, может снизить риск развития депрессивного состояния.

Однако, сами по себе эти мероприятия не способны исцелить от депрессии. Требуется подход, основанный на терапии общения, дополняемой применением лекарственных средств в случае, если пожилой человек находится в депрессии более тяжелой формы, чем оценивалось изначально.

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Пожилые люди, Депрессия, Возрастная депрессия, Культурный досуг.
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