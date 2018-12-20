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Четверг, 20.12.2018
Стали известны продукты, полезные для вашего мозга
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Стали известны продукты, полезные для вашего мозга

По наблюдениям ученых, такой продукт, как рыба, например, которую обычно ставили на первое место как лучшую "пищу для ума", занимает далеко не первое место в этом рейтинге… а только четвертое! Да, в рыбе содержатся вещества, активизирующие работу мозга, а также йод - его дефицит приводит к ослаблению умственной деятельности. Но она все равно не первая... Исследователи обнаружили, что умнее всего люди становятся от ….. клюквы! Второе место после клюквы занимает черника. А третье место поделили между собой крупнолистная свекла и капуста. Почетное пятое место в рейтинге "умной" еды занимает шпинат. Далее идут всем известные персики, бананы, груши, клубника и пр… фрукты и ягоды!
www.menslife.com
Фото: pixabay.com
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Продукты, Фрукты, Овощи, Ягоды, Ум, Полезные продукты, Мозги.
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