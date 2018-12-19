Скачать
Среда, 19.12.2018
Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ подвел итоги заседания в Минске по Донбассу
Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ подвел итоги заседания в Минске по Донбассу
Глава МИД обратил внимание на отсутствие милосердия у Кремля
Глава МИД обратил внимание на отсутствие милосердия у Кремля
Реал обыграл Касиму Антлерс на пути в финал клубного ЧМ
Реал обыграл Касиму Антлерс на пути в финал клубного ЧМ
Зонд New Horizons совершит близкий подлет к объекту в Поясе Койпера
Зонд New Horizons совершит близкий подлет к объекту в Поясе Койпера

3 сухофрукта, которые полезно есть зимой

3 сухофрукта, которые полезно есть зимой
22:29 Сегодня Телеграф neboley.com.ua. Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Сухофрукты – это великолепный источник белков, витаминов, минералов и клетчатки.

Все эти нутриенты способствует укреплению иммунитета и приносят огромную пользу в поддержании здоровья зимой. Какие же сухофрукты рекомендуются к регулярному употреблению?

Чернослив. Его употребление помогает восполнить энергию, от упадка которой зимой страдают почти все. В этом сухофрукте содержится много минеральных веществ, - например, калия, важного для снижения повышенного давления. Кроме того, чернослив полезен для пищеварения, эффективно помогает от запоров.

Изюм. Данный сухофрукт рекомендуется при малокровии для стимуляции производства гемоглобина. По словам специалистов, употребление изюма побуждает организм усерднее работать над созданием дополнительного уровня защиты от возбудителей болезней, - поэтому он особенно полезен зимой, в сезон бушующих инфекций.

Инжир. Зимой у многих обостряется страсть к сладкому. Сушеный инжир в этом плане полезен для сладкоежек как альтернатива сладостям готового производства. Этот сухофрукт полностью сохраняет витаминный и минеральный состав свежего плода и весьма актуален зимой, когда нет фруктового разнообразия.

"Сухофрукты нужно выбирать очень тщательно: отдавайте предпочтение тем сухофруктам, что высушены максимально натуральным образом, без применения сахара и сладких сиропов", - поделились рекомендацией эксперты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Организм, Польза, Сухофрукты.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: поздравления в прозе и стихах для родных и друзей
02 День святого Николая 2018: красивые поздравления и открытки
03 В декабре украинцам выплатят сразу две пенсии
04 Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 Маникюр 2019: интересная идея дизайна "Вуаль"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мороз и солнце: синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая
Мороз и солнце: погода на День святого Николая
Прокуратура Вашингтона подала иск против Facebook
Прокуратура Вашингтона подала иск против Facebook
&quot;Укроборонпром&quot; переходит на стандарты НАТО: в госконцерне назвали сроки
Укроборонпром переходит на стандарты НАТО
Как украсить дом на новогодние праздники - советы астролога
Как украсить дом на новогодние праздники - советы астролога
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь