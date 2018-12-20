Ученые объяснили, когда минеральная вода может навредить здоровью

Новости шоу бизнеса: Медики рассказали, чем может быть опасна для здоровья минеральная вода.

Минеральная вода свободно продается в продуктовых магазинах – большинство покупателей берет ее, ориентируясь на личные предпочтения. Между тем, минеральная вода может быть опасна, и перед ее употреблением правильно советоваться со специалистом.

Слишком активное потребление минеральной воды может провоцировать проблемы с самочувствием и здоровьем.

Следует знать, что минеральная вода, которая доступна в продаже, делится на три вида в зависимости от содержания в ней солей. Вода с высокой концетрацией солей может оказаться опасной для самочувствия, будучи выпитой в большом количестве.

Столовая минеральная вода. В ней содержание солей - не более одного грамма на литр.

Лечебно-столовая минеральная вода. Концентрация солей - до 10 граммов на литр.

По словам экспертов, столовую минеральную воду можно свободно пить и использовать для приготовления пищи. Что касается лечебно-столовой минеральной воды, ее можно только пить – строго в ограниченном количестве.

Лечебная минеральная вода. Содержание солей в этой воде - более 10 граммов на литр. Пить ее можно только после собеседования с врачом.

Медики пояснили, что бесконтрольное питье лечебной и лечебно-столовой минеральной воды может быть небезопасным. В частности, могут возникать такие неприятные симптомы, как хруст в суставах, бессонница, вялость и состояние разбитости. Также злоупотребление такой минеральной водой опасно тем, что его следствием нередко оказывается нарушение функций желудка, желчного пузыря, почек и мочевого пузыря.

«Особенно опасно неправильное питье минеральной воды, насыщенной солями натрия, может быть для людей с нефритом, гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, сопровождающимися отеками», - уведомили специалисты.