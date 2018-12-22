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Популярные заблуждения о пользе воды с лимоном

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Популярные заблуждения о пользе воды с лимоном
02:10 Сегодня Телеграф healthinfo.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Представляем самые популярные мифы о свойствах воды с лимоном.

Вода с лимоном считается суперполезной, с ее употреблением связывают разные оздоровительные эффекты. Однако именно те полезные свойства, с которыми ассоциируют питье воды с лимоном, не имеют, как выясняется, научного подтверждения. 

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Вода, Здоровье, Лимон, Вода с лимоном, Мифы о здоровье.
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