Популярные заблуждения о пользе воды с лимоном

Новости шоу бизнеса: Представляем самые популярные мифы о свойствах воды с лимоном.

Вода с лимоном считается суперполезной, с ее употреблением связывают разные оздоровительные эффекты. Однако именно те полезные свойства, с которыми ассоциируют питье воды с лимоном, не имеют, как выясняется, научного подтверждения.