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Диетологи рассказали, как похудеть с помощью меда
Диетологи рассказали, как похудеть с помощью меда

Диетологи рассказали, как похудеть с помощью меда

Диетологи рассказали, как похудеть с помощью меда
00:35 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Немецкие ученые рассказали о полезных свойствах меда.

Ежедневное выпивание стакана теплой воды с этим сладким продуктом поможет похудеть.

По статистике, каждый житель Германии съедает один килограмм меда в год. О полезных свойствах меда узнали много веков назад, а немецкие ученые выяснили, что в сочетании с водой этот продукт усваивается организмом еще лучше. Благодаря сложному химическому составу мед снабжает организм большим количеством необходимых элементов, укрепляя иммунитет человека и нормализуя работу внутренних органов.

Ученые обнаружили еще одну интересную особенность. Если каждый день выпивать стакан теплой воды с медом, можно похудеть.

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Здоровье, Диета, Мед, Польза меда, Новости здоровья, Советы диетологов.
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