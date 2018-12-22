Диетологи рассказали, как похудеть с помощью меда

Новости шоу бизнеса: Немецкие ученые рассказали о полезных свойствах меда.

Ежедневное выпивание стакана теплой воды с этим сладким продуктом поможет похудеть.

По статистике, каждый житель Германии съедает один килограмм меда в год. О полезных свойствах меда узнали много веков назад, а немецкие ученые выяснили, что в сочетании с водой этот продукт усваивается организмом еще лучше. Благодаря сложному химическому составу мед снабжает организм большим количеством необходимых элементов, укрепляя иммунитет человека и нормализуя работу внутренних органов.

Ученые обнаружили еще одну интересную особенность. Если каждый день выпивать стакан теплой воды с медом, можно похудеть.