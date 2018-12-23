Скачать
Воскресенье, 23.12.2018
Вывод войск США из Сирии: Спецпредставитель по борьбе с ИГИЛ подал в отставку
Вывод войск США из Сирии: Спецпредставитель по борьбе с ИГИЛ подал в отставку
В Киеве &quot;минировали&quot; центральный вокзал: Взрывчатки не обнаружено
В Киеве "минировали" центральный вокзал: Взрывчатки не обнаружено
Беринчик нокаутировал Кристобаля
Беринчик нокаутировал Кристобаля
Новый год 2019: какие цвета принесут удачу в год Желтой Земляной Свиньи
Новый год 2019: какие цвета принесут удачу в год Желтой Земляной Свиньи

Медики назвали напиток, укрепляющий сердце

Медики назвали напиток, укрепляющий сердце
00:07 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Чай с боярышником улучшает состояние сердца.

Боярышник созревает осенью, на его основе готовят различные настойки и отвары, в том числе с ним заваривают чай.

Для лечения болезней сердца боярышник использовался еще древними греками и римлянами.

Сегодня способность боярышника улучшать состояние сердца и содействовать лечению сердечно-сосудистых заболеваний не вызывает сомнений у медиков. Специалисты советуют употреблять чай с боярышником несколько раз в неделю. Чтобы приготовить такой чай, в эмалированную емкость засыпают 2 столовых ложки плодов боярышника, заливают половиной литра кипятка, томят на огне не более семи минут. После этого емкость нужно накрыть и настаивать еще пять минут.

Полезные свойства чая с боярышником:

— обладает сосудорасширяющим эффектом;

- активизирует мозговое кровообращение;

- улучшает сердечный ритм;

- укрепляет стенки сосудов;

- уменьшает концентрацию холестерина в крови;

- снижает уровень сахара в крови;

- восстанавливает работу пищеварения.

Тем, кто хочет с помощью чая с боярышником улучшить состояние сердца, пить его следует три раза в день. Эффект такой привычки – накопительный.

Чай с боярышником также можно использовать как успокоительное средство, а также питье для улучшения сна, при бессоннице. Побочных эффектов у боярышника нет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чай, Как укрепить сердце, Полезные чаи, Чай с боярышником, Свойства чая с боярышником, Польза чая с боярышником.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и суеверия на Новый 2019 год Желтой Земляной Свиньи
02 Новый год 2019: какие цвета принесут удачу в год Желтой Земляной Свиньи
03 Беринчик – Кристобаль: видео трансляция боя
04 Рева объяснил, в чем смысл программы "муниципальная няня"
05 Вывод войск США из Сирии: Спецпредставитель по борьбе с ИГИЛ подал в отставку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Украину обрушится стихия: синоптики предупреждают о штормовом ветре и снеге
В Украине ухудшится погода
Минздрав: Украинцы стали реже давать взятки врачам
Минздрав: Украинцы стали реже давать взятки врачам
Украина поднялась в рейтинге Moody's
Украина поднялась в рейтинге Moody's
Потрясающие идеи макияжа для обладательниц голубых глаз (Фото)
Потрясающие идеи макияжа для обладательниц голубых глаз (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь