Медики назвали напиток, укрепляющий сердце

Новости шоу бизнеса: Чай с боярышником улучшает состояние сердца.

Боярышник созревает осенью, на его основе готовят различные настойки и отвары, в том числе с ним заваривают чай.

Для лечения болезней сердца боярышник использовался еще древними греками и римлянами.

Сегодня способность боярышника улучшать состояние сердца и содействовать лечению сердечно-сосудистых заболеваний не вызывает сомнений у медиков. Специалисты советуют употреблять чай с боярышником несколько раз в неделю. Чтобы приготовить такой чай, в эмалированную емкость засыпают 2 столовых ложки плодов боярышника, заливают половиной литра кипятка, томят на огне не более семи минут. После этого емкость нужно накрыть и настаивать еще пять минут.

Полезные свойства чая с боярышником:

— обладает сосудорасширяющим эффектом;

- активизирует мозговое кровообращение;

- улучшает сердечный ритм;

- укрепляет стенки сосудов;

- уменьшает концентрацию холестерина в крови;

- снижает уровень сахара в крови;

- восстанавливает работу пищеварения.

Тем, кто хочет с помощью чая с боярышником улучшить состояние сердца, пить его следует три раза в день. Эффект такой привычки – накопительный.

Чай с боярышником также можно использовать как успокоительное средство, а также питье для улучшения сна, при бессоннице. Побочных эффектов у боярышника нет.