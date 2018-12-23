Скачать
Воскресенье, 23.12.2018
Под Кишиневом столкнулось два автомобили, есть погибшие
Под Кишиневом столкнулось два автомобили, есть погибшие
Трамп: Турция и другие страны региона закончат разгром террористов в Сирии
Трамп: Турция и другие страны региона закончат разгром террористов в Сирии
Беринчик нокаутировал Кристобаля
Беринчик нокаутировал Кристобаля
Великолепные женские портреты фотографа-самоучки (Фото)
Великолепные женские портреты фотографа-самоучки (Фото)

Медики назвали неожиданную пользу кофе

Медики назвали неожиданную пользу кофе
04:40 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Кофе очень полезен для сердечно-сосудистой системы.

Хотя кофеин, содержащийся в этом напитке, провоцирует споры по поводу его пользы для здоровья, пить кофе, прежде всего, полезно, а не вредно. Новое исследование ученых из Университета Колорадо показало: потребление кофе снижает вероятность развития инсульта и сердечной недостаточности, а множество имеющихся в нем антиоксидантов перекрывает некоторые факторы риска.

Употребление кофе сокращает возможность инсульта на 8%, сердечной недостаточности – на 7%, заявили исследователи, первоначально ставившие своей задачей изучить степень влияние напитка на сердечно-сосудистое здоровье. В ходе проводившегося ими анализа были учтены данные трех крупных научных работ, в которых рассматривалась корреляция между потреблением кофе и состоянием сердечно-сосудистой системы у людей. В результате, констатировали ученые, они получили существенные доводы о полезности кофе для сердца, мозга и сосудов.

«Связь между употреблением кофе и уменьшением риска развития сердечной недостаточности и инсульта была последовательно отмечена во всех трех исследованиях», – отметила ведущий автор проекта доктор Лаура Стивенс.

Стивенс добавила, что при исследовании специалисты обнаруживали факты, которые перекликались с выводами более ранних испытаний о том, что кофе обладает потенциалом предотвращать раковые заболевания, защищать от головных болей и набора лишнего веса.

Данные качества безусловно делают кофе напитком долголетия, убеждены специалисты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кофе, Напитки, Польза кофе, Свойства кофе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и суеверия на Новый 2019 год Желтой Земляной Свиньи
02 Беринчик – Кристобаль: видео трансляция боя
03 Новый год 2019: какие цвета принесут удачу в год Желтой Земляной Свиньи
04 Рева объяснил, в чем смысл программы "муниципальная няня"
05 Новый год 2019: что можно и нельзя готовить в год Свиньи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Украину обрушится стихия: синоптики предупреждают о штормовом ветре и снеге
В Украине ухудшится погода
Минздрав: Украинцы стали реже давать взятки врачам
Минздрав: Украинцы стали реже давать взятки врачам
Украина поднялась в рейтинге Moody's
Украина поднялась в рейтинге Moody's
Потрясающие идеи макияжа для обладательниц голубых глаз (Фото)
Потрясающие идеи макияжа для обладательниц голубых глаз (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь