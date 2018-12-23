Врачи рассказали, как победить целлюлит

Новости шоу бизнеса: По данным статистики, с целлюлитом в течение жизни сталкиваются 80-90% женщин, независимо от их текущего веса.

Целлюлит – естественная часть женской природы. Но выровнять кожу и таким образом сделать проблему менее очевидной – вполне возможно. Чтобы результат оправдал ожидания, нужно осознать, что чудес не бывает и подход должен быть комплексным. Сделав серию массажей, но продолжая поедать булочки и шоколадки, вы лишь выбросите деньги на ветер. Найдите в себе силы, придумайте действенную мотивацию, и тогда все получится.

Питайтесь правильно

Естественно, жесткие диеты – это стресс для психики и организма в целом. Но совсем не обязательно отказываться от всего на свете и тоскливо жевать капустный листик. Резкие диеты скорее вредят при попытках избавиться от целлюлита. Вес должен уходить постепенно, чтобы кожа не теряла эластичности. Достаточно ограничить, а в идеале – полностью свести на нет продукты, влияющие на образование целлюлита.

Это прежде всего различные колбасы и копчености, жирное мясо, очень соленая, маринованная и слишком жареная пища, майонез, сладости, изделия из пшеничной муки, крепкий чай и кофе, алкоголь (исключение составляют сухие вина).

Замените все быстрые углеводы на сложные и полезные – крупы, ржаной хлеб или специальные ржаные хлебцы (они низкокалорийны, но очень вкусны), ешьте больше зелени и овощей – сырых, запеченных на гриле, тушеных. Не пренебрегайте фруктами и бобовыми – это отличный источник энергии.

Больше активности

Да, без физических нагрузок не обойтись, особенно если вам уже не 20 лет, а 30+. Если мы не заставляем тело работать, оно работает против нас. На пользу пойдет любой спорт, будь то кардиотренировки либо силовой фитнес для подтягивания мышц. Но если ваша цель – прежде всего похудеть, налегайте на кардио, тогда и целлюлит уйдет быстрее. Кроме того, существуют специальные упражнения, которые с легкостью можно выполнять дома, уделив этому какое-то количество времени между каждодневными делами.

Прыжки на скакалке. Прыжки на скакалке или просто интенсивные и быстрые прыжки – отличный способ избавиться от целлюлита и лишних сантиметров на бедрах. Специалисты ставят скакалку на первое место по эффективности. Начинайте с 5 минут, постепенно увеличивая продолжительность.

Растяжка лежа на спине. Лягте на спину, согните ноги в коленях. На счет "раз" подтягивайте их к груди и слегка пружиньте, ощущая, как растягиваются мышцы задней поверхности бедер. На счет "два" расслабляйте ноги и опускайте их в исходное положение. Это упражнение можно выполнять даже лежа на диване перед телевизором. Делайте его, когда вспомните о нем, и поверьте: результат на заставит себя ждать.

Подъем ноги назад из упора на предплечьях. Еще одно эффективное упражнение, требующее приложения усилий. Помимо влияния на заднюю поверхность бедер происходит хороший упор на пресс.

В положении упора на предплечьях поставьте локти на одной вертикальной прямой с плечами. Встаньте на одно колено, другую ногу выпрямите назад. Носок потяните на себя, живот втяните, старайтесь держать спину и шею прямыми. Опустите ногу почти до пола и снова поднимите. Повторить не менее 10 раз для каждой ноги.

Забота о коже и специальные процедуры

Современная косметология предлагает большое количество процедур для борьбы с целлюлитом. Выбирайте по душе и карману. Но не забывайте о том, что самостоятельный (причем регулярный) уход за кожей тоже дает результаты.

Скрабы на основе морской соли или кофе помогают улучшить циркуляцию крови, а подготовленная таким образом кожа лучше впитывает антицеллюлитные средства. Кремы в сочетании с правильным массажем – ручным или с использованием массажера – помогают коже подтянуться. Делайте массажные движения по ходу течения лимфы.

Из специальных салонных процедур самыми эффективными специалисты называют следующие.

Вакуумный массаж. С помощью специальной насадки участки кожи, пораженной целлюлитом, всасываются с различной интенсивностью, тем самым активизируя обмен веществ и значительно улучшая кровообращение.

Обертывания. В качестве препаратов обычно используются средства не основе морских водорослей или лекарственных трав.

Эндермология. Аппаратный способ воздействия на целлюлит. Хорош тем, что устраняет причину возникновения целлюлита. Открывает скрытые резервы организма, что помогает в значительной мере увеличить выработку коллагена и эластина и стимулировать лимфоток.

Мезотерапия. С помощью инъекций специальный препарат попадает в глубинные зоны кожи, что недоступно обычным косметическим средствам. Соответственно, эффективность его действия увеличивается в несколько раз.