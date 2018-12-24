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Медики поведали, как побороть холодовую аллергию

Медики поведали, как побороть холодовую аллергию
03:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Холодовая аллергия - то, что мучает многих людей в зимний период.

Эта проблема актуальна для тех из нас, у кого кожа очень тонкая, светлая и чувствительная. Сосудистая сеточка на щеках и руках, а также сухость, стянутость, раздражение и потресканная кожа вплоть до появления крови - это все признаки холодовой аллергии.

Что такое холодовая аллергия и как ее распознать

Само название этой проблемы говорит об одном из главных раздражителей, которое вызывает данный вид аллергии, - холодных температурах. Кроме того, ответная реакция организма может возникать на другие внешние раздражители, такие как ветер или сухой воздух. Однако совсем недавно врачи заявили, что такого аллергена, как холод не существует, исключив термин "холодовая аллергия" из списка заболеваний. Тогда что это, собственно, такое?

Чаще всего холодовая аллергия действительно не является болезнью, это лишь симптом повышенной чувствительности к морозам. Он часто возникает при таких состояниях, как тонкая чувствительная кожа и слабые сосуды. Кроме того, холодовая аллергия может возникать как побочная реакция на препараты, особенно гормональные. Часто раздражение на коже является симптомом проблемы со щитовидной железой или язва желудка.

Поэтому выявить причину холодовой аллергии можно лишь в том случае, если ты обратишься со своими симптомами сразу, когда они появились. Если симптомы наблюдаются каждую зиму, выяснить, в чем дело, будет сложно. Хотя признаки холодовой аллергии часто сопровождают тех из нас, у которых очень тонкая и светлая кожа, когда сосуды расположены слишком близко к ним.

Механизм аллергии прост: сосуды расширяются в ответ на раздражитель, появляется сосудистая сеточка или трещины кожи. Надо заметить, что на практике холодовая аллергия редко появляется одна. Чаще всего у людей, предрасположенных к такой реакции на морозы есть и другие типы аллергии – пищевая, сезонная на пыльцу и растения, на шерсть животных и бытовую пыль. То есть, если у тебя есть склонность к аллергии, может возникнуть и реакция и на морозы.

Помимо очевидного раздражителя, катализаторами данного типа аллергии могут быть некоторые косметические процедуры. Химические глубокие пилинги, биоревитализация, лазерная шлифовка лица, различные типы масок и концентратов с такими агрессивными компонентами, как витамин С, ретинол, AHA и BHA-кислоты.

Как побороть холодовую аллергию

С этим типом аллергии простые антигистаминные препараты не помогут. В первую очередь тебе стоит обратиться к врачу. Причем не терапевту или аллергологу. Тебе поможет дерматолог, так как проблемма по его части. Исходя из показаний, специалист может назначить серию бьюти-процедур, например, LED-терапию или поверхностные пилинги. Да, ты можешь подумать, что пилинг может повысить чувствительность или истончить кожу. Однако это не так. Адаптогенные процедуры, такие как пилинг, стимулируют дерму, она быстрее восстанавливается, становится более плотной, ее барьерные функции повышаются. Также не помешает курс инъекций гиалуроновой кислоты.

Кроме того, врач назначит тебе особый уход с барьерными кремами. Лучше всего помогают средства с витамином Е, предназначенные для чувствительной кожи.

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Все по теме:

Здоровье, Лечение, Аллергия, Организм, Зима, Холод, Холодовая аллергия.
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