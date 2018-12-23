Скачать
Воскресенье, 23.12.2018
Президент Украины подписал изменения в Бюджетный кодекс
Президент Украины подписал изменения в Бюджетный кодекс
В &quot;Киевавтодоре&quot; рассказали, каким образом борются со снегом в столице
В "Киевавтодоре" рассказали, каким образом борются со снегом в столице
Биатлон: результаты женского масс-старта в Нове-Место
Биатлон: результаты женского масс-старта в Нове-Место
Новый год 2019: как украсить дом и праздничный стол
Новый год 2019: как украсить дом и праздничный стол

Эксперты назвали главные причины выпадения волос

Смотрите фото (5)
Эксперты назвали главные причины выпадения волос
19:00 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Многие женщины сталкиваются с подобной проблемой.

Процесс выпадения волос является абсолютно естественным для любого человека особенно с возрастом. Чрезмерное выпадение волос – головная боль многих женщин и девушек. Проблема, которая беспокоит многих, может иметь совершенно неожиданные причины.

В норме человек должен терять до 100 волосков в день. Интенсивность их выпадения может быть связана с беременностью или старением. Но существуют и другие причины.

Чрезмерная любовь к прическам

Косички, шишечки и различные плетения - это очень красиво, но не каждый день. Прически сильно травмируют волосы, ведь натягиваются корни волос и они теряют свою силу.

Стресс

Стресс - это настоящий враг всего тела, в том числе и для волос. После ссоры с близкими или из-за нервного напряжения на работе волосы могут выпадать просто безумно.

Чтобы преодолеть стресс можно заниматься йогой, медитацией и стараться воспринимать все не так близко к душе.

Много сладкого

Большое количество сахара в рационе поднимает уровень инсулина в крови. А это ослабляет корни волос и стимулирует их выпадение.

Жесткая диета

Волосы и женский организм в целом не любит строгих и малокалорийных диет. При быстром похудении килограммы могут очень быстро вернуться назад, а лечить волосы придется дольше.

Не бойтесь принимать правильные жиры. Это авокадо, разнообразное семя, нерафинированное оливковое масло и жирная рыба. Старайтесь не ограничивать себя в питании, а просто выбирать здоровые и качественные продукты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Питание, Диета, Женщины, Стресс, Волосы, Выпадение волос, Причины выпадения волос.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и суеверия на Новый 2019 год Желтой Земляной Свиньи
02 Маникюр 2019: шикарный зимний маникюр для солидных дам (Фото)
03 Рева объяснил, в чем смысл программы "муниципальная няня"
04 Новый год 2019: что можно и нельзя готовить в год Свиньи
05 На католическое Рождество синоптики обещают настоящую зимнюю погоду
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На католическое Рождество синоптики обещают настоящую зимнюю погоду
Погода на католическое Рождество
&quot;Бесплатная диагностика&quot; в Украине: какие услуги войдут в программу и когда
Программа "Бесплатная диагностика" в Украине
Филарет: Если бы я не уступил, мы не достигли бы объединения
Филарет: Если бы я не уступил, мы не достигли бы объединения
Известная украинская певица вышла замуж
Известная украинская певица вышла замуж
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь