Врачи назвали полезные натуральные заменители сахара

Ни для кого не секрет, что сахар вреден для нашего здоровья. Поэтому в последнее время появилась тенденция заменять сахар различными заменителями. Поэтому врачи назвали главные полезные альтернативы привычному сахару.